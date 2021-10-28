ЗАМАНА - Через аэропорт Махачкалы иностранцы теперь смогут въехать в Россию по единой электронной визе

Через аэропорт Махачкалы иностранцы теперь смогут въехать в Россию по единой электронной визе

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28 октября, 2021. Четверг 15:46
Через аэропорт Махачкалы иностранцы теперь смогут въехать в Россию по единой электронной визе

Дагестанский аэропорт «Уйташ» наряду с другими аэропортами России включен в перечень пунктов пропуска, через которые иностранцы смогут попадать в страну на основании единой электронной визы. Такой указ был подписан Правительством РФ 19 октября текущего года.

Через аэропорт Махачкалы иностранцы теперь смогут въехать в Россию по единой электронной визе
Общество

Министерством по туризму и НХП Дагестана совместно с министерствами и ведомствами, туристскими компаниями региона, муниципальными образованиями в приоритетном порядке будет проведена работа в этом направлении. Подробнее можно прочитать тут.

 

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