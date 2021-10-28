Через аэропорт Махачкалы иностранцы теперь смогут въехать в Россию по единой электронной визе

Автор Мадина

Дагестанский аэропорт «Уйташ» наряду с другими аэропортами России включен в перечень пунктов пропуска, через которые иностранцы смогут попадать в страну на основании единой электронной визы. Такой указ был подписан Правительством РФ 19 октября текущего года.