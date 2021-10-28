Лидер республики прошел перепись населения и призвал всех дагестанцев принять участие в столь важном для России событии.
Стоит напомнить, что в регионе переписаны примерно 35 процентов населения, что составляет более 1 миллиона человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в переписи населения с помощью сайта государственных услуг, об этом он сообщил в своих официальных социальных сетях.
Лидер республики прошел перепись населения и призвал всех дагестанцев принять участие в столь важном для России событии.
Стоит напомнить, что в регионе переписаны примерно 35 процентов населения, что составляет более 1 миллиона человек.
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