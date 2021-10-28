ЗАМАНА - В МФЦ Дагестана открылись пункты финансового консультирования

В МФЦ Дагестана открылись пункты финансового консультирования

Автор
28 октября, 2021. Четверг 14:14
В МФЦ Дагестана открылись пункты финансового консультирования

Во всех 58 филиалах МФЦ региона с сегодняшнего дня можно посетить пункты финансового консультирования.

В МФЦ Дагестана открылись пункты финансового консультирования
Общество

В рамках этой программы дагестанцы смогут проконсультироваться по вопросам финансов, безопасного пользования банковскими картами, использования финансовых инструментов и так далее. Также граждане могут получить подробные сведения о том, как увеличить накопления и как быть, когда с карты незаконно списали деньги.

 

Прочитано 73 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top