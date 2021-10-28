В МФЦ Дагестана открылись пункты финансового консультирования

В рамках этой программы дагестанцы смогут проконсультироваться по вопросам финансов, безопасного пользования банковскими картами, использования финансовых инструментов и так далее. Также граждане могут получить подробные сведения о том, как увеличить накопления и как быть, когда с карты незаконно списали деньги.