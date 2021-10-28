В рамках этой программы дагестанцы смогут проконсультироваться по вопросам финансов, безопасного пользования банковскими картами, использования финансовых инструментов и так далее. Также граждане могут получить подробные сведения о том, как увеличить накопления и как быть, когда с карты незаконно списали деньги.
В МФЦ Дагестана открылись пункты финансового консультирования
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 14:14
Во всех 58 филиалах МФЦ региона с сегодняшнего дня можно посетить пункты финансового консультирования.
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