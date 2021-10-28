Во Всероссийской переписи населения России уже поучаствовали 64 млн человек, а четверть из них сделала это на сайте госуслуги, рассказал руководитель Росстата Павел Малков премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Во Всероссийской переписи населения России уже поучаствовали 64 млн человек, а четверть из них сделала это на сайте госуслуги, рассказал руководитель Росстата Павел Малков премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября, на данный момент в ней приняли участие 64 миллиона граждан, это примерно 44 процента населения.