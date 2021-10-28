ЗАМАНА - Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек

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28 октября, 2021. Четверг 13:30
Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек
Во Всероссийской переписи населения России уже поучаствовали 64 млн человек, а четверть из них сделала это на сайте госуслуги, рассказал руководитель Росстата Павел Малков премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек
Общество

Всероссийская перепись населения началась 15 октября, на данный момент в ней приняли участие 64 миллиона граждан, это примерно 44 процента населения.

Малков отметил, что основной новацией стала возможность принять участие в переписи на сайте госуслуг. "Эту возможность использовали 17 миллионов граждан - больше четверти от тех, кто участвовал в переписи", — отметил Малков.

 

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