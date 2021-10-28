«Республике необходима земельная реформа. На данный момент мы проверяем законность предоставлений ряда земельных участков. За прошедший месяц у нас 2 уголовных дела на глав сельских поселений, которые предоставляли земли своим членам семьи», — отметил руководитель Дагестана Сергей Меликов на последней сессии парламента. Отдельно стоит упомянуть и земли отгонного животноводства. Необходимо подключить и другие ведомства, занимающиеся наукой и агропромышленным комплексом, дабы оценить результативность использования этих земель, а также оценят с исторической точки зрения», — объяснил Глава Дагестана.
Сергей Меликов озвучил планы по наведению порядка в сфере земельных отношений
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 11:52
Глава Дагестана Сергей Меликов озвучил планы по наведению порядка в области земельных отношений региона.
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