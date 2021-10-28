Минобрнауки Дагестана прокомментировало вопрос повышения окладов учителям

По сведениям Министерства образования и науки региона, в рамках этого задания всем муниципалитетам Дагестана было рекомендовано заняться этим поручением и внести поправки в рамках утвержденных фондов оплаты труда. «Однако определенные муниципальные образования не повысили оклады педагогам в связи с рисками недостатка средств на выплату зарплаты. Этим образованиям было рекомендовано осуществить оптимизацию штатного расписания по линии вспомогательного и обслуживающего персонала. Это даст возможность освободить часть бюджета и направить их на повышение зарплат педагогам», – заявили в министерстве.

