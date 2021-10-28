ЗАМАНА - Минобрнауки Дагестана прокомментировало вопрос повышения окладов учителям

Минобрнауки Дагестана прокомментировало вопрос повышения окладов учителям

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28 октября, 2021. Четверг 11:45
Минобрнауки Дагестана прокомментировало вопрос повышения окладов учителям

В Дагестане по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова с 1 сентября оклады педагогов должны были увеличиться на 23,4 процента.

Минобрнауки Дагестана прокомментировало вопрос повышения окладов учителям
Общество

По сведениям Министерства образования и науки региона, в рамках этого задания всем муниципалитетам Дагестана было рекомендовано заняться этим поручением и внести поправки в рамках утвержденных фондов оплаты труда. «Однако определенные муниципальные образования не повысили оклады педагогам в связи с рисками недостатка средств на выплату зарплаты. Этим образованиям было рекомендовано осуществить оптимизацию штатного расписания по линии вспомогательного и обслуживающего персонала. Это даст возможность освободить часть бюджета и направить их на повышение зарплат педагогам», – заявили в министерстве.

 

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