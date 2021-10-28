Сообщают, что стоимость проживания в ряде отелей Турции останутся на уровне текущего года, но большая часть гостиниц собирается повысить цены минимум на 10%. Среди главных причин роста цен названо возвращение в начале сентября текущего года Министерством финансов Турции НДС в размере 8% для компаний, оказывающих услуги по размещению, общественному питанию, культуре и развлечению.
Предсказан рост цен на отдых в Турции в 2022 году
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 10:10
Специалисты туристической сферы предсказали заметный рост цен на летний отдых в Турции в следующем году. Об этом информирует Ассоциация туроператоров РФ.
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