ЗАМАНА - Предсказан рост цен на отдых в Турции в 2022 году

Предсказан рост цен на отдых в Турции в 2022 году

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28 октября, 2021. Четверг 10:10
Предсказан рост цен на отдых в Турции в 2022 году

Специалисты туристической сферы предсказали заметный рост цен на летний отдых в Турции в следующем году. Об этом информирует Ассоциация туроператоров РФ.

Предсказан рост цен на отдых в Турции в 2022 году
Общество

Сообщают, что стоимость проживания в ряде отелей Турции останутся на уровне текущего года, но большая часть гостиниц собирается повысить цены минимум на 10%. Среди главных причин роста цен названо возвращение в начале сентября текущего года Министерством финансов Турции НДС в размере 8% для компаний, оказывающих услуги по размещению, общественному питанию, культуре и развлечению.

 

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