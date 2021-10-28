Единственным городом, который не получил паспорт готовности — Дагестанские Огни. Паспорт не выдан городу по следующим причинам: не выполнены в срок плановые ремонты тепловых сетей и источников тепловой энергии, испытания электроустановок и теплотехнического оборудования. Проводится эксплуатация аварийных котлов с истекшим сроком работы, без осуществления диагностики и организационно-технических мероприятий по продлению срока их работы. Данные отклонения город должен будет ликвидировать в процессе отопительного сезона.
В Дагестане обсудили тему подготовки ЖКХ к осенне-зимнему периоду
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 09:41
Врио премьер-министра Дагестана Абдулпатах Амирханов сообщил, что 15 октября по итогам проверок готовности муниципальных образований к зимнему отопительному сезону получили паспорта готовности девять из десяти городов республики.
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