Состояние женщины получилось стабилизировать, она была помещена в Региональную клиническую больницу.
В данный момент состояние пострадавшей стабильно тяжелое, женщина получает весь необходимый комплекс лечения в отделении реанимации РКБ.
Пострадавшая женщина при аварии пассажирского автобуса на территории Республики Калмыкии на медицинском вертолёте доставлена в Махачкалу.
Состояние женщины получилось стабилизировать, она была помещена в Региональную клиническую больницу.
В данный момент состояние пострадавшей стабильно тяжелое, женщина получает весь необходимый комплекс лечения в отделении реанимации РКБ.
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