Второй пострадавший при крушении пассажирского автобуса в Калмыкии эвакуирован на самолете в Махачкалу

Автор Мадина

Пострадавшая женщина при аварии пассажирского автобуса на территории Республики Калмыкии на медицинском вертолёте доставлена в Махачкалу.