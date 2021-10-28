ЗАМАНА - На российском химзаводе произошел выброс аммиака

На российском химзаводе произошел выброс аммиака

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28 октября, 2021. Четверг 09:16
На российском химзаводе произошел выброс аммиака

В Вологодской области два человека получили травмы в результате выброса аммиака, случившегося на химическом заводе в Череповце, информирует «Интерфакс».

На российском химзаводе произошел выброс аммиака
Общество

Как сообщают, выброс вещества случился на заводе, который производит фосфорсодержащие минеральные удобрения. После инцидента в городе осуществляют замеры уровня вредных веществ в воздухе.

 

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