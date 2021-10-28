ЗАМАНА - В республике начнется прием заявок на участие в конкурсе «PROдвижение»

В республике начнется прием заявок на участие в конкурсе «PROдвижение»

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28 октября, 2021. Четверг 08:19
В республике начнется прием заявок на участие в конкурсе «PROдвижение»

Министерство молодежи Дагестана открыло прием заявок на участие в Региональном молодежном медиа конкурсе «PROдвижение», задача которого – популяризация деятельности современных СМИ. 

В республике начнется прием заявок на участие в конкурсе «PROдвижение»
Общество

Конкурс состоит из 2-х этапов и четырех номинаций: «Молодежный медиапроект», «Лучший сюжет о молодежном мероприятии», «Большой материал» и «Новые медиа». 

Попытать свои силы в конкурсе смогут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, которые занимаются своей деятельностью в пределах республики, а также если их проекты подготовлены и реализованы в текущем году.

До 10 ноября 21:00 нужно отправить с пометкой «Конкурс. Название номинации» комплект документов (сканированная копия заявки и заявка в электронном виде) на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Очный этап конкурса назначен на 13 ноября. Победители и призеры конкурса получат ценные призы и сертификаты на денежные суммы на 100, 70, 50 и 30 тысяч рублей.

 

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