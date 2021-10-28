ЗАМАНА - Аграрии Дагестана могут получить субсидии по проекту развития горных территорий

Аграрии Дагестана могут получить субсидии по проекту развития горных территорий

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28 октября, 2021. Четверг 00:27
Аграрии Дагестана могут получить субсидии по проекту развития горных территорий

Собрание на тему развития горных территорий региона прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством врио заместителя премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Аграрии Дагестана могут получить субсидии по проекту развития горных территорий
Общество

Абдулмуслимов заметил, что в республике работает государственный проект «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», на исполнение которого в 2021 году выделено 90 миллионов рублей.

За счет проекта путем конкурсного отбора представители сферы бизнеса смогут получить субсидии на постройку малогабаритных теплиц, логистических центров, на покупку техники по производству пищевой продукции и напитков, на создание и ремонт фабрик по производству промышленной продукции.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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