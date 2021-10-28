Абдулмуслимов заметил, что в республике работает государственный проект «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», на исполнение которого в 2021 году выделено 90 миллионов рублей.
Аграрии Дагестана могут получить субсидии по проекту развития горных территорий
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 00:27
Собрание на тему развития горных территорий региона прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством врио заместителя премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
За счет проекта путем конкурсного отбора представители сферы бизнеса смогут получить субсидии на постройку малогабаритных теплиц, логистических центров, на покупку техники по производству пищевой продукции и напитков, на создание и ремонт фабрик по производству промышленной продукции.
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