Аграрии Дагестана могут получить субсидии по проекту развития горных территорий

Собрание на тему развития горных территорий региона прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством врио заместителя премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Абдулмуслимов заметил, что в республике работает государственный проект «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», на исполнение которого в 2021 году выделено 90 миллионов рублей.