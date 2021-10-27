Еще в 2019 году Кировский районный суд Махачкалы по иску администрации обязал застройщика снести незаконно построенное 4-этажное железобетонное здание в районе Семендер. Осенью прошлого года отделом судебных приставов по Кировскому району города было начато исполнительное производство. Но приставы не осуществили достаточный комплекс мер принудительного исполнения приказа по ликвидации объекта. В октябре текущего года прокуратура и отдел судебных осуществили ликвидацию 4-этажного каркаса.
В Махачкале снесли очередной 4-этажный самострой
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 16:54
Еще одно незаконно построенное здание было снесено в Махачкале, информирует пресс-служба прокуратуры Кировского района.
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