В организационный комитет вошли зампред Правительства России Татьяна Голикова, советник главы страны Владимир Толстой, руководитель Дагестана Сергей Меликов, заместитель главы министерства культуры России Ольга Ярилова, заместитель руководителя министерства науки и ВО РФ Григорий Гуров и сотрудники других ведомств.
Правительство России утвердило состав оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 15:38
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летнего юбилея поэта Дагестана Расула Гамзатова. Об этом информирует сайт Кремля.