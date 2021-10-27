ЗАМАНА - Правительство России утвердило состав оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

Правительство России утвердило состав оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

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27 октября, 2021. Среда 15:38
Правительство России утвердило состав оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летнего юбилея поэта Дагестана Расула Гамзатова. Об этом информирует сайт Кремля.

Правительство России утвердило состав оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова
Общество

В организационный комитет вошли зампред Правительства России Татьяна Голикова, советник главы страны Владимир Толстой, руководитель Дагестана Сергей Меликов, заместитель главы министерства культуры России Ольга Ярилова, заместитель руководителя министерства науки и ВО РФ Григорий Гуров и сотрудники других ведомств.

 

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