ЗАМАНА - В аэропорту «Уйташ» огнеборцы провели учения по тушению пожара

В аэропорту «Уйташ» огнеборцы провели учения по тушению пожара

Автор
27 октября, 2021. Среда 13:55
В аэропорту «Уйташ» огнеборцы провели учения по тушению пожара

В аэропорту «Уйташ» были проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара, информирует пресс-служба ГУ МЧС региона.

В аэропорту «Уйташ» огнеборцы провели учения по тушению пожара
Общество

При поступлении заявления о пожаре была проведена высадка сотрудников и средств Каспийского пожарно-спасательного гарнизона на место условного возгорания. Примерная площадь горения составляла двести квадратных метров. В течение положенного времени пожарные осуществили разведку задымлённых участков аэропорта и перешли к тушению пожара и спасению пропавших граждан. Далее мнимый пожар был локализован и потушен.

 

Прочитано 77 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top