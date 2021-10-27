В аэропорту «Уйташ» огнеборцы провели учения по тушению пожара

При поступлении заявления о пожаре была проведена высадка сотрудников и средств Каспийского пожарно-спасательного гарнизона на место условного возгорания. Примерная площадь горения составляла двести квадратных метров. В течение положенного времени пожарные осуществили разведку задымлённых участков аэропорта и перешли к тушению пожара и спасению пропавших граждан. Далее мнимый пожар был локализован и потушен.