В Дербентском районе убрали стихийную свалку

На месте загрязненного участка были взяты пробы земли для исследования. Администрация села Геджух направила требование ликвидировать свалку площадью 0,3 гектара. 20 октября была осуществлена повторная проверка сотрудниками Россельхознадзора. Свалка была убрана. Как сообщают в Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора, ведомство и в будущем будет жестко контролировать размещение свалок ТБО на участках сельскохозяйственного назначения.