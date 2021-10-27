ЗАМАНА - В Дербентском районе убрали стихийную свалку

В Дербентском районе убрали стихийную свалку

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27 октября, 2021. Среда 12:08
В Дербентском районе убрали стихийную свалку

В начале октября Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в населенном пункте Геджух Дербентского района была найдена стихийная свалка твердых бытовых отходов.

В Дербентском районе убрали стихийную свалку
Общество

На месте загрязненного участка были взяты пробы земли для исследования. Администрация села Геджух направила требование ликвидировать свалку площадью 0,3 гектара. 20 октября была осуществлена повторная проверка сотрудниками Россельхознадзора. Свалка была убрана. Как сообщают в Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора, ведомство и в будущем будет жестко контролировать размещение свалок ТБО на участках сельскохозяйственного назначения.

 

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