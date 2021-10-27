ЗАМАНА - Глава Дагестана поручил Минобрнауки региона рассмотреть готовность школ к дистанционному обучению

Глава Дагестана поручил Минобрнауки региона рассмотреть готовность школ к дистанционному обучению

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27 октября, 2021. Среда 10:52
Глава Дагестана поручил Минобрнауки региона рассмотреть готовность школ к дистанционному обучению

Вчера, 26 октября, на собрании Оперштаба лидер Дагестана Сергей Меликов поручил министру образования и науки региона продумать организацию учебного процесса в школах после 7 ноября, информирует пресс-служба правительства республики.

Глава Дагестана поручил Минобрнауки региона рассмотреть готовность школ к дистанционному обучению
Общество

В связи с заданием, министерство осуществит мониторинг готовности школ к проведению обучения на дому с использованием дистанционных технологий, если это станет необходимо.

 

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