В связи с заданием, министерство осуществит мониторинг готовности школ к проведению обучения на дому с использованием дистанционных технологий, если это станет необходимо.
Глава Дагестана поручил Минобрнауки региона рассмотреть готовность школ к дистанционному обучению
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 10:52
Вчера, 26 октября, на собрании Оперштаба лидер Дагестана Сергей Меликов поручил министру образования и науки региона продумать организацию учебного процесса в школах после 7 ноября, информирует пресс-служба правительства республики.
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