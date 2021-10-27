ЗАМАНА - Строительство газопроводов запланировано в поселке Сулак и Каякентском районе

Строительство газопроводов запланировано в поселке Сулак и Каякентском районе

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27 октября, 2021. Среда 09:20
Строительство газопроводов запланировано в поселке Сулак и Каякентском районе

Собрание на тему электроснабжения и водоснабжения Новолакского района и поселка Сулак, а также газоснабжения сел Каякентского района прошло вчера, 26 октября, под руководством врио премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

Строительство газопроводов запланировано в поселке Сулак и Каякентском районе
Общество

По результатам совещания Абдулпатах Амирханов дал ряд заданий главам профильных ведомств по решению вопросов электро-, газо- и водоснабжения следующих районов: Новолакский, Каякентский и поселок Сулак. Подробнее можно прочитать тут.

 

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