ЗАМАНА - Сергей Меликов подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой

Сергей Меликов подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой

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27 октября, 2021. Среда 09:13
Сергей Меликов подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой

Вчера, 26 октября, руководитель Дагестана Сергей Меликов подписал указ о праздновании в следующем году 90-летия со дня рождения народной поэтессы республики Фазу Алиевой, информирует пресс-служба лидера региона.

Сергей Меликов подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой
Общество

В связи с этим Сергей Меликов поручил правительству республики создать организационный комитет по подготовке и проведению праздника, а также спроектировать и утвердить план мероприятий.

 

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