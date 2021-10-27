В связи с этим Сергей Меликов поручил правительству республики создать организационный комитет по подготовке и проведению праздника, а также спроектировать и утвердить план мероприятий.
Сергей Меликов подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 09:13
Вчера, 26 октября, руководитель Дагестана Сергей Меликов подписал указ о праздновании в следующем году 90-летия со дня рождения народной поэтессы республики Фазу Алиевой, информирует пресс-служба лидера региона.
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