Судью Верховного суда Дагестана проводили в отставку с почестями

Карьера Бейтуллаевой Зарифы началась с работы школьным педагогом. В 1987 году она получила диплом юридического факультета ДГУ. В Верховном суде региона Зарифа Асадулаевна провела 34 года своей жизни, из них на месте судьи - 29 лет. Бейтуллаева является Заслуженным юристом региона и ветераном труда.