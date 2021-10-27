ЗАМАНА - Судью Верховного суда Дагестана проводили в отставку с почестями

Судью Верховного суда Дагестана проводили в отставку с почестями

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27 октября, 2021. Среда 08:13
Судью Верховного суда Дагестана проводили в отставку с почестями

Судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Дагестана Зарифа Бейтуллаева ушла в почетную отставку, информирует пресс-служба Квалификационной коллегии судей региона.

Судью Верховного суда Дагестана проводили в отставку с почестями
Общество

Карьера Бейтуллаевой Зарифы началась с работы школьным педагогом. В 1987 году она получила диплом юридического факультета ДГУ. В Верховном суде региона Зарифа Асадулаевна провела 34 года своей жизни, из них на месте судьи - 29 лет. Бейтуллаева является Заслуженным юристом региона и ветераном труда.

 

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