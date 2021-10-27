Эфендиева рассказала, что за 10 дней работы в республике переписано примерно 35 процентов жителей, что составляет более 1 миллиона человек. При этом переписчиками были оформлены 900 тысяч человек и 190 тысяч человек на сайте «Госуслуги».
Как она сообщила, в рейтинге общего числа переписанного населения субъект занимает среднюю позицию среди всех регионов России, что считается вполне успешным показателем. Но было замечено, что скорость переписи через «Госуслуги» в регионе пока не самая высокая.
Сергей Меликов призвал активизировать ход переписи населения, в том числе и в онлайн-режиме.
В Дагестане примерно 35% жителей переписано в процессе Всероссийской переписи населения
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 08:06
Вчера, 26 октября, внеочередное собрание Оперативного штаба провел руководитель РД Сергей Меликов. Там глава территориального органа Росстата по региону Айганат Эфендиева рассказала о процессе проведения Всероссийской переписи населения, которая началась 15 октября.
Эфендиева рассказала, что за 10 дней работы в республике переписано примерно 35 процентов жителей, что составляет более 1 миллиона человек. При этом переписчиками были оформлены 900 тысяч человек и 190 тысяч человек на сайте «Госуслуги».
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