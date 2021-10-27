В Дагестане примерно 35% жителей переписано в процессе Всероссийской переписи населения

Эфендиева рассказала, что за 10 дней работы в республике переписано примерно 35 процентов жителей, что составляет более 1 миллиона человек. При этом переписчиками были оформлены 900 тысяч человек и 190 тысяч человек на сайте «Госуслуги».



Как она сообщила, в рейтинге общего числа переписанного населения субъект занимает среднюю позицию среди всех регионов России, что считается вполне успешным показателем. Но было замечено, что скорость переписи через «Госуслуги» в регионе пока не самая высокая.



Сергей Меликов призвал активизировать ход переписи населения, в том числе и в онлайн-режиме.