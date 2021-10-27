ЗАМАНА - Ширвани Айгунов: «Воспитательный аспект важен в образовании»

Ширвани Айгунов: «Воспитательный аспект важен в образовании»

Автор
27 октября, 2021. Среда 08:04
Ширвани Айгунов: «Воспитательный аспект важен в образовании»

В конференц-зале газеты «Дагестанская правда» совсем недавно прошла пресс-конференция врио министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева. Темой обсуждения стал инцидент с поножовщиной в одной из махачкалинских школ.

Ширвани Айгунов: «Воспитательный аспект важен в образовании»
Общество

По мнению замредактора издания Ширвани Айгунова, важно не только заниматься образованием подростков, но и их воспитанием.

«Разбор ситуации, всестороннее её обсуждение, оргвыводы - это важно. А как быть с системными недоработками? Тот же воспитательный аспект в образовании - ведь очевидно, что в этой части не всё так гладко, раз подобное происходит.

Пресс-конференция врио министра прошла у нас в редакции, мне очень понравились выступления представителей Каспийска - начальника УО города Ларисы Абрамовой и директора школы №15 Шамиля Алиева.

"Учитель должен быть ещё и психологом" - казалось бы, мысль известная, но в современных условиях приобретает несколько иное звучание.

Ну и, конечно, на первом месте должно быть воспитание, потом уже образование. А не наоборот», – считает Айгунов.

 

 

Прочитано 50 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top