Ширвани Айгунов: «Воспитательный аспект важен в образовании»

В конференц-зале газеты «Дагестанская правда» совсем недавно прошла пресс-конференция врио министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева. Темой обсуждения стал инцидент с поножовщиной в одной из махачкалинских школ.

По мнению замредактора издания Ширвани Айгунова, важно не только заниматься образованием подростков, но и их воспитанием.

«Разбор ситуации, всестороннее её обсуждение, оргвыводы - это важно. А как быть с системными недоработками? Тот же воспитательный аспект в образовании - ведь очевидно, что в этой части не всё так гладко, раз подобное происходит.

Пресс-конференция врио министра прошла у нас в редакции, мне очень понравились выступления представителей Каспийска - начальника УО города Ларисы Абрамовой и директора школы №15 Шамиля Алиева.

"Учитель должен быть ещё и психологом" - казалось бы, мысль известная, но в современных условиях приобретает несколько иное звучание.

Ну и, конечно, на первом месте должно быть воспитание, потом уже образование. А не наоборот», – считает Айгунов.