Акции компании Маска резко пошли вверх, когда было объявлено о том, что компания по аренде машин Hertz планирует пополнить свой парк на 100 тысяч автомобилей Tesla. После этого собственный капитал знаменитого покорителя космоса достиг рекордных чисел.
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 00:42
Состояние Илона Маска 26 октября подскочило до 270 млрд долларов на фоне роста стоимости акций корпорации Tesla. Таким образом предприниматель стал самым богатым человеком в истории.
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