Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Состояние Илона Маска 26 октября подскочило до 270 млрд долларов на фоне роста стоимости акций корпорации Tesla. Таким образом предприниматель стал самым богатым человеком в истории.

Акции компании Маска резко пошли вверх, когда было объявлено о том, что компания по аренде машин Hertz планирует пополнить свой парк на 100 тысяч автомобилей Tesla. После этого собственный капитал знаменитого покорителя космоса достиг рекордных чисел.