ЗАМАНА - Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

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27 октября, 2021. Среда 00:42
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Состояние Илона Маска 26 октября подскочило до 270 млрд долларов на фоне роста стоимости акций корпорации Tesla. Таким образом предприниматель стал самым богатым человеком в истории.

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории
Общество

Акции компании Маска резко пошли вверх, когда было объявлено о том, что компания по аренде машин Hertz планирует пополнить свой парк на 100 тысяч автомобилей Tesla. После этого собственный капитал знаменитого покорителя космоса достиг рекордных чисел.

 

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