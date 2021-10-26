В процессе мероприятия было собрано 150 пакетов бытового мусора.
В пресс-службе добавили, что все участники акции получили в подарок сувениры от заповедника «Дагестанский».
Сотрудники Экостанции МАН и ученики тагиркент-казмалярской школы приняли участие ко Всероссийской акции «Очистим планету от мусора», очистив часть территории Самурского национального парка, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МАН региона.
В процессе мероприятия было собрано 150 пакетов бытового мусора.
В пресс-службе добавили, что все участники акции получили в подарок сувениры от заповедника «Дагестанский».
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