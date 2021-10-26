Стоимость гречки в Дагестане в ближайшее время станет выше на 10–20%

Автор Мадина

Цена на гречку в магазине крупнейшей торговой сети Дагестана – 76 рублей за кг, стоимость сохраняется с августа; на рынке – 110 рублей за килограмм. В ближайшем будущем стоимость на нее станет еще выше, информирует РИА "Дагестан".