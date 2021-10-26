ЗАМАНА - Стоимость гречки в Дагестане в ближайшее время станет выше на 10–20%

Стоимость гречки в Дагестане в ближайшее время станет выше на 10–20%

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26 октября, 2021. Вторник 15:14
Стоимость гречки в Дагестане в ближайшее время станет выше на 10–20%

Цена на гречку в магазине крупнейшей торговой сети Дагестана – 76 рублей за кг, стоимость сохраняется с августа; на рынке – 110 рублей за килограмм. В ближайшем будущем стоимость на нее станет еще выше, информирует РИА "Дагестан".

Стоимость гречки в Дагестане в ближайшее время станет выше на 10–20%
Общество

Стоимость гречки в начале октября стала выше из-за плохих климатических условий в регионе-производителе (Алтайский край) – шли ливни, а после сбора урожая гречку необходимо было сушить. Но уже в начале этой недели алтайские производители предупредили все магазины о том, что с 4 ноября стоимость гречки станет выше на 10–20 процентов, причина – увеличение расходов на электричество, упаковку, удобрения, топливо и перевозку.

 

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