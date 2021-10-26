На встрече Оперштаба под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова обсудили введение системы QR-кодов

Система QR-кодов будет введена в республике с 28 октября на некоторых объектах и в местах проведения мероприятий, рассказали в пресс-службе руководителя Дагестана.

Сергей Меликов напомнил о принятых в России мерах: Владимир Путин своим указом установил с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни во всех сферах экономики и народного хозяйства с сохранением за сотрудниками заработной платы.