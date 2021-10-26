Это еще один антирекорд смертей от COVID-19 за сутки с начала эпидемии. Вчера, 25 октября, было выявлено 1069 смертей от коронавируса.
В стране за последние 24 часа обнаружили 36446 новых случаев заражения COVID-19.
За прошедшие 24 часа в России случилось 1106 смертей пациентов с коронавирусом, информирует Оперштаб.
Это еще один антирекорд смертей от COVID-19 за сутки с начала эпидемии. Вчера, 25 октября, было выявлено 1069 смертей от коронавируса.
В стране за последние 24 часа обнаружили 36446 новых случаев заражения COVID-19.
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