Беседа была проведена в Минтрансе Дагестана при участии главы ведомства Ширухана Гаджимурадова, заместителя руководителя управления ГИБДД по региону Мурада Османова, и.о. заместителя главы управления Ространснадзора по республике Муслима Абдулмуслимова.
Батыр Эмеев провел встречу с межрегиональными перевозчиками
- Автор Мадина
- 26 октября, 2021. Вторник 13:34
Врио первого заместителя премьер-министра региона Батыр Эмеев провел встречу с межрегиональными перевозчиками, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
Как сообщили, на встрече обсудили тему трагедии, которая случилась ночью 24 октября с участием заказного автобуса, ехавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург. В результате аварии скончались 6 человек, в том числе и один несовершеннолетний.
В процессе встречи было принято решение об ужесточении контроля за работой межрегиональных перевозчиков.
Последнее от Мадина
- Более 40 творческих коллективов примут участие в финале конкурса Миннаца Дагестана
- Батыр Эмеев встретился с межрегиональными перевозчиками
- Правительство Дагестана направит 35 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших из-за ЧС
- Внутри древней погребальной куклы в Хакасии обнаружены останки молодого мужчины
- Дагестанская федерация гребного спорта проведет первый республиканский турнир по гребле-индор