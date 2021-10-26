ЗАМАНА - Батыр Эмеев провел встречу с межрегиональными перевозчиками

Батыр Эмеев провел встречу с межрегиональными перевозчиками

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26 октября, 2021. Вторник 13:34
Батыр Эмеев провел встречу с межрегиональными перевозчиками

Врио первого заместителя премьер-министра региона Батыр Эмеев провел встречу с межрегиональными перевозчиками, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Батыр Эмеев провел встречу с межрегиональными перевозчиками
Общество

Беседа была проведена в Минтрансе Дагестана при участии главы ведомства Ширухана Гаджимурадова, заместителя руководителя управления ГИБДД по региону Мурада Османова, и.о. заместителя главы управления Ространснадзора по республике Муслима Абдулмуслимова.

Как сообщили, на встрече обсудили тему трагедии, которая случилась ночью 24 октября с участием заказного автобуса, ехавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург. В результате аварии скончались 6 человек, в том числе и один несовершеннолетний.

В процессе встречи было принято решение об ужесточении контроля за работой межрегиональных перевозчиков.

 

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