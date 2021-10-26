ЗАМАНА - В Ленинском районе Махачкалы ликвидировали незаконные многоэтажные здания

В Ленинском районе Махачкалы ликвидировали незаконные многоэтажные здания

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26 октября, 2021. Вторник 10:56
В Ленинском районе Махачкалы ликвидировали незаконные многоэтажные здания

В микрорайоне Ак-Гель и по проспекту Насрутдинова в Ленинском районе Махачкалы снесли незаконно возведенные здания.

В Ленинском районе Махачкалы ликвидировали незаконные многоэтажные здания
Общество

В ликвидации объектов капитального строительства поучаствовали сотрудники Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы вместе с представителями прокуратуры города, МВД по региону, Управления Росгвардии по республике, Управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

Помощник прокурора Махачкалы Мурад Юсупов рассказал, что ликвидация зданий проводится согласно решению Ленинского районного суда.

Заместитель главы отдела по вопросам координации капитального строительства УАиГ Махачкалы Магомед Магомедов заметил, что снос незаконно построенных зданий в Махачкале будут продолжать.

 

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