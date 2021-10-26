ЗАМАНА - В Дагестане проверят качество продукции, поставляемой в социальные учреждения

В Дагестане проверят качество продукции, поставляемой в социальные учреждения

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26 октября, 2021. Вторник 09:00
В Дагестане проверят качество продукции, поставляемой в социальные учреждения

Вчера, 25 октября, врио заместителя премьер-министра региона Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание на тему осуществления проверок качества продукции, покупаемой для государственных бюджетных заведений региона.

В Дагестане проверят качество продукции, поставляемой в социальные учреждения
Общество

Абдулмуслимов напомнил о задании от врио премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова проверить качество продукции, приобретаемой для школ, детских садов и больниц. Также поручено продумать способы поддержки местных производителей, готовых обеспечивать социальные учреждения республики экологически чистыми продуктами. Чтобы проделать данную работу, создана специальная команда, в составе которой находятся сотрудники Минсельхозпрода, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Комитета по государственным закупкам, Комитета по ветеринарии и другие.

 

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