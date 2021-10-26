ЗАМАНА - В Дагестане на капремонт школ планируют направить свыше 9 млрд рублей

В Дагестане на капремонт школ планируют направить свыше 9 млрд рублей

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26 октября, 2021. Вторник 08:10
В Дагестане на капремонт школ планируют направить свыше 9 млрд рублей

Более 9 миллиардов рублей собираются выделить в Дагестане на реализацию республиканской программы по капитальному ремонту школ с 2022 по 2026 годы. На эти деньги запланирован капитальный ремонт около 600 школ, информирует ТАСС.

В Дагестане на капремонт школ планируют направить свыше 9 млрд рублей
Общество

В данный момент Министерство образования и науки Дагестана завершило прием заявок на финансирование в ближайшие 2 года. Как сообщили в правительстве региона, по поручению руководителя Дагестана разрабатывается региональный государственный проект, который будет в себе объединять весь список мероприятий, связанный со строительством школ и их оснащением.

 

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