В Дагестане на капремонт школ планируют направить свыше 9 млрд рублей

Более 9 миллиардов рублей собираются выделить в Дагестане на реализацию республиканской программы по капитальному ремонту школ с 2022 по 2026 годы. На эти деньги запланирован капитальный ремонт около 600 школ, информирует ТАСС.

В данный момент Министерство образования и науки Дагестана завершило прием заявок на финансирование в ближайшие 2 года. Как сообщили в правительстве региона, по поручению руководителя Дагестана разрабатывается региональный государственный проект, который будет в себе объединять весь список мероприятий, связанный со строительством школ и их оснащением.