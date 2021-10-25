Сообщают, что средняя рыночная стоимость применяется для расчета размера субвенций, которые выделяются районам и городам на обеспечение квартирами детей-сирот. В Каспийске один квадратный метр - 60 000 рублей, в Кизилюрте - 50 888 рублей, в Дербенте - 49 700 рублей, в Избербаше - 48 520 рублей и в Хасавюрте - 48 202 рубля.
Власти Дагестана утвердили среднюю стоимость 1 кв. м жилья в размере более 60 тыс. рублей
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 15:11
Власти Дагестана приняли среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья по муниципалитетам региона. Самый дорогой квадратный метр жилья - в Махачкале, 60 180 рублей, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу республиканского правительства.
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