ЗАМАНА - В Дагестане выплатили более 4 млн рублей на поддержку первоклассников из малоимущих семей

В Дагестане выплатили более 4 млн рублей на поддержку первоклассников из малоимущих семей

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25 октября, 2021. Понедельник 15:05
В Дагестане выплатили более 4 млн рублей на поддержку первоклассников из малоимущих семей

Власти Дагестана в текущем году выплатили более 4 млн рублей на поддержку учеников первого класса из многодетных, малоимущих семей в регионе. Единовременно для одного ребенка начисляется 2 229 рублей, информирует пресс-служба Министерства труда и социального развития региона.

В Дагестане выплатили более 4 млн рублей на поддержку первоклассников из малоимущих семей
Общество

Министерство труда региона выплатило более 4 млн рублей на поддержку учеников первого класса многодетных и малоимущих родителей.  С 1 июля текущего года такое пособие получила 1 931 дагестанская семья.

 

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