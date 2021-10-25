Министерство труда региона выплатило более 4 млн рублей на поддержку учеников первого класса многодетных и малоимущих родителей.
С 1 июля текущего года такое пособие получила 1 931 дагестанская семья.
В Дагестане выплатили более 4 млн рублей на поддержку первоклассников из малоимущих семей
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 15:05
Власти Дагестана в текущем году выплатили более 4 млн рублей на поддержку учеников первого класса из многодетных, малоимущих семей в регионе. Единовременно для одного ребенка начисляется 2 229 рублей, информирует пресс-служба Министерства труда и социального развития региона.
Министерство труда региона выплатило более 4 млн рублей на поддержку учеников первого класса многодетных и малоимущих родителей.
С 1 июля текущего года такое пособие получила 1 931 дагестанская семья.
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