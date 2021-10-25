В Дагестане выплатили более 4 млн рублей на поддержку первоклассников из малоимущих семей

Автор Мадина

Власти Дагестана в текущем году выплатили более 4 млн рублей на поддержку учеников первого класса из многодетных, малоимущих семей в регионе. Единовременно для одного ребенка начисляется 2 229 рублей, информирует пресс-служба Министерства труда и социального развития региона.