ЗАМАНА - В жилом доме Махачкалы случился пожар

В жилом доме Махачкалы случился пожар

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25 октября, 2021. Понедельник 14:27
В жилом доме Махачкалы случился пожар

В 13:34 пришло заявление о том, что в Махачкале на улице Солдатская случился пожар на первом этаже 2-х этажного частного жилого дома.

В жилом доме Махачкалы случился пожар
Общество

Возгорание ликвидировано на площади 40 квадратных метров. В результате инцидента пострадало три человека, из них один ребёнок. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение РКБ Махачкалы. В больницу уже выехали психологи ГУ МЧС РФ по региону.

 

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