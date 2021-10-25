В жилом доме Махачкалы случился пожар

В 13:34 пришло заявление о том, что в Махачкале на улице Солдатская случился пожар на первом этаже 2-х этажного частного жилого дома.

Возгорание ликвидировано на площади 40 квадратных метров. В результате инцидента пострадало три человека, из них один ребёнок. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение РКБ Махачкалы. В больницу уже выехали психологи ГУ МЧС РФ по региону.