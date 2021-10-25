ЗАМАНА - Врачи РКБСМП первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа

Врачи РКБСМП первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа

Автор
25 октября, 2021. Понедельник 13:37
Врачи РКБСМП первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа

Несмотря на коронавирусную эпидемию и рост количества заражений, медики Республиканской больницы скорой медицинской помощи продолжают внедрять в свою практику инновационные методы лечения.

Дагестанские врачи первыми в России использовали новый метод, позволяющий избавить человека от камней без полостных операций. На вооружении у врачей появился современный эндоскоп, с которым можно удалять крупные камни в самых труднодоступных местах, избегая проблем.

Первые 2 операции были проведены под руководством приехавшего из Москвы профессора, главного научного работника лаборатории оперативной эндоскопии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Станислава Будзинского. Подробнее можно прочитать тут.

Врачи РКБСМП первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа
Общество

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top