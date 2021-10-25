Первые 2 операции были проведены под руководством приехавшего из Москвы профессора, главного научного работника лаборатории оперативной эндоскопии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Станислава Будзинского. Подробнее можно прочитать тут.
Врачи РКБСМП первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 13:37
Несмотря на коронавирусную эпидемию и рост количества заражений, медики Республиканской больницы скорой медицинской помощи продолжают внедрять в свою практику инновационные методы лечения.
Дагестанские врачи первыми в России использовали новый метод, позволяющий избавить человека от камней без полостных операций. На вооружении у врачей появился современный эндоскоп, с которым можно удалять крупные камни в самых труднодоступных местах, избегая проблем.
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