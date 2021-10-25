Несмотря на коронавирусную эпидемию и рост количества заражений, медики Республиканской больницы скорой медицинской помощи продолжают внедрять в свою практику инновационные методы лечения.

Дагестанские врачи первыми в России использовали новый метод, позволяющий избавить человека от камней без полостных операций. На вооружении у врачей появился современный эндоскоп, с которым можно удалять крупные камни в самых труднодоступных местах, избегая проблем.