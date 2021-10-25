Более 20 аграриев Гумбетовского района наградили Почетными грамотами от имени Минсельхозпрода Дагестана, Дагветеринарии и администрации Гумбетовского района «За добросовестный труд в системе АПК РД и в связи с проведением Региональными аграрного фестиваля “Вкусы Гумбета”». Благодарность от республиканского отделения АО «Россельхозбанк» вручили главе отдела сельского хозяйства Гумбета Магомеду Абдулхалимову.
В Дагестане состоялся Республиканский аграрный фестиваль «Вкусы Гумбета»
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 13:26
В населенном пункте Первомайское, который находится в прикутанной зоне Бабаюртовского района, прошел Региональный аграрный фестиваль «Вкусы Гумбета», приуроченный к 100-летию ДАССР и ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны.
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