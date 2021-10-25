В компании производство увеличилось на 34 процента - до 390. Возрос и объем реализации на 27 процентов. По результатам года завод собирается продать 544 тысяч дал.
По итогам 9 месяцев кизлярский коньячный завод увеличил производство продукции на 34%
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 10:22
Всеми известный производитель коньяков в России АО «Кизлярский коньячный завод» объявил результаты за девять месяцев текущего года.
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