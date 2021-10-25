Сообщают, что техника была размещена на фабрике несколько лет назад, но по разным причинам она не была использована. Как заметил заместитель главы министерства Эмин Шайхгасанов, развитие мощностей по переработке шерсти в регионе дает возможность заметно уменьшить расходы региональных производителей, а также открывает новые перспективы в развитии экспорта. По сведениям Минсельхозпрода республики, на данный момент в регионе каждый год производится примерно 14,5 тысячи т шерсти в физическом весе, из которой около 9,2 тысячи т - тонкорунная и полутонкорунная.
Шерстеперерабатывающая фабрика Махачкалы начала производить топс
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 02:30
В Махачкале вместе с партнерами из Казахстана открыли новую линию по производству топса (гребенной ленты) из шерстяного волокна, мощность линии составляет примерно 1 тысячу т в год, рассказали 22 октября в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
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