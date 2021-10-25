ЗАМАНА - Шерстеперерабатывающая фабрика Махачкалы начала производить топс

Шерстеперерабатывающая фабрика Махачкалы начала производить топс

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25 октября, 2021. Понедельник 02:30
Шерстеперерабатывающая фабрика Махачкалы начала производить топс

В Махачкале вместе с партнерами из Казахстана открыли новую линию по производству топса (гребенной ленты) из шерстяного волокна, мощность линии составляет примерно 1 тысячу т в год, рассказали 22 октября в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

Шерстеперерабатывающая фабрика Махачкалы начала производить топс
Общество

Сообщают, что техника была размещена на фабрике несколько лет назад, но по разным причинам она не была использована. Как заметил заместитель главы министерства Эмин Шайхгасанов, развитие мощностей по переработке шерсти в регионе дает возможность заметно уменьшить расходы региональных производителей, а также открывает новые перспективы в развитии экспорта. По сведениям Минсельхозпрода республики, на данный момент в регионе каждый год производится примерно 14,5 тысячи т шерсти в физическом весе, из которой около 9,2 тысячи т - тонкорунная и полутонкорунная. 

 

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