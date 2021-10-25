Информируют, что в этой беседе Новиков представил Меликову нового руководителя подведомственного Упрдор «Кавказ» Александра Лукашука.
Ими были обсуждены темы развития транспортной инфраструктуры Дагестана. До конца текущего года в регионе завершится модернизация участков автодорог Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала и Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. Общая длина модернизируемых участков – 24 километра.
Завершаются проектно-изыскательские работы по проложению автодорог в обход Дербента и Хасавюрта. До 2021 года проектная документация будет отправлена в Главгосэкспертизу.