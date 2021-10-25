ЗАМАНА - Глава Дагестана и руководитель Росавтодора обсудили транспортную инфраструктуру республики

Глава Дагестана и руководитель Росавтодора обсудили транспортную инфраструктуру республики

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25 октября, 2021. Понедельник 01:59
Глава Дагестана и руководитель Росавтодора обсудили транспортную инфраструктуру республики

В пятницу, 22 октября, лидер РД Сергей Меликов в Москве посетил встречу с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Глава Дагестана и руководитель Росавтодора обсудили транспортную инфраструктуру республики
Общество

Информируют, что в этой беседе Новиков представил Меликову нового руководителя подведомственного Упрдор «Кавказ» Александра Лукашука.

Ими были обсуждены темы развития транспортной инфраструктуры Дагестана. До конца текущего года в регионе завершится модернизация участков автодорог Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала и Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. Общая длина модернизируемых участков – 24 километра.

Завершаются проектно-изыскательские работы по проложению автодорог в обход Дербента и Хасавюрта. До 2021 года проектная документация будет отправлена в Главгосэкспертизу.

 

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