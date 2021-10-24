ЗАМАНА - В Махачкале торжественно открыли дворовую территорию по проспекту Петра Первого

В Махачкале торжественно открыли дворовую территорию по проспекту Петра Первого

Автор
24 октября, 2021. Воскресенье 01:55
В Махачкале торжественно открыли дворовую территорию по проспекту Петра Первого

Мэрия Махачкалы продолжает деятельность по комплексному благоустройству городских территорий.

В Махачкале торжественно открыли дворовую территорию по проспекту Петра Первого
Общество

В праздничной атмосфере были открыты дворовые территорию по проспекту Петра Первого, 57, 53в, 53е. Поздравить с модернизированным двором на место приехал глава города Салман Дадаев. Мэр заметил, что жители этих домов обратились к главе РФ Владимиру Путину с просьбой улучшить их двор. Ранее на место для беседы с ними и осмотра территории приезжал советник президента страны Руслан Эдельгериев.

Жильцы дома №57 по проспекту Петра Первого больше 40 лет дожидались благоустройства своего двора.

На сегодняшний день двор полностью поменял свой внешний облик: здесь обустроены детские игровые и воркаут-площадки, поставлены скамейки, парковочные места и уютные беседки.

 

Прочитано 52 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top