В Махачкале торжественно открыли дворовую территорию по проспекту Петра Первого

В праздничной атмосфере были открыты дворовые территорию по проспекту Петра Первого, 57, 53в, 53е. Поздравить с модернизированным двором на место приехал глава города Салман Дадаев. Мэр заметил, что жители этих домов обратились к главе РФ Владимиру Путину с просьбой улучшить их двор. Ранее на место для беседы с ними и осмотра территории приезжал советник президента страны Руслан Эдельгериев.

Жильцы дома №57 по проспекту Петра Первого больше 40 лет дожидались благоустройства своего двора.

На сегодняшний день двор полностью поменял свой внешний облик: здесь обустроены детские игровые и воркаут-площадки, поставлены скамейки, парковочные места и уютные беседки.