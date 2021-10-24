«4 волна эпидемии демонстрирует появление большего числа тяжелых форм болезни, особенно у будущих матерей и пенсионеров.
Минздрав региона напоминает, что вакцина от коронавируса является единственным эффективным способом защиты от болезни.
На данный момент несовершеннолетних от коронавируса не прививают, но им разрешена вакцина от гриппа.
В нерабочие дни с 30 октября по 3 ноября в регионе будут открыты пункты вакцинации, министерство здравоохранения республики призывает граждан сделать прививку от коронавируса и гриппа.