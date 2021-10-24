ЗАМАНА - В Дагестане каждый день госпитализируют примерно 200 человек с подозрением на коронавирус

В Дагестане каждый день госпитализируют примерно 200 человек с подозрением на коронавирус

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24 октября, 2021. Воскресенье 01:48
В Дагестане каждый день госпитализируют примерно 200 человек с подозрением на коронавирус

Каждый день в Дагестане попадают в больницу примерно 200 человек с подозрением на COVID-19. В госпиталях пребывают более 2200 пациентов с вирусными пневмониями, информирует пресс-служба Минздрава РД.

В Дагестане каждый день госпитализируют примерно 200 человек с подозрением на коронавирус
Общество

«4 волна эпидемии демонстрирует появление большего числа тяжелых форм болезни, особенно у будущих матерей и пенсионеров.

Минздрав региона напоминает, что вакцина от коронавируса является единственным эффективным способом защиты от болезни.

На данный момент несовершеннолетних от коронавируса не прививают, но им разрешена вакцина от гриппа.

В нерабочие дни с 30 октября по 3 ноября в регионе будут открыты пункты вакцинации, министерство здравоохранения республики призывает граждан сделать прививку от коронавируса и гриппа.

 

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