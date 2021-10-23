Дагестан принял участие в акции «Вода России»

Данная акция объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2021 году проходит более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция идет с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов. Открыли мероприятие министр по делам молодежи РД Камил Саидов, ио министра природных ресурсов и экологии РД Марина Алиханова, российская телеведущая и актриса из шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а также директор центра водохозяйственного комплекса министерства природы России - Илья Разбаш. "Мне отрадно сообщить вам, что вместе с вами команда "Вода России" сегодня насчитывает более миллиона человек по всей стране. Это люди, которые болеют за свою Родину, свой дом, и сегодня мы сделаем свой дом чуточку чище...". С данных слов инициатора акции Ильи Андреевича Разбаша начался "субботник", в ходе которого с пляжа было собрано около более 350 кг пластика, 70 кг стекла и других отходов. Отметим, что участие в акции также принял депутат НС РД, член «экологического» комитета Дайтбек Сайпов.