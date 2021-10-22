ЗАМАНА - Около 3 тысяч дагестанцев призовут в армию этой осенью

Около 3 тысяч дагестанцев призовут в армию этой осенью

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22 октября, 2021. Пятница 16:03
Около 3 тысяч дагестанцев призовут в армию этой осенью

3 тысячи дагестанцев будут призваны в армию текущей осенью. 100 человек уже отправились на службу. Еще 50 новобранцев ведут подготовку к отправке.

Около 3 тысяч дагестанцев призовут в армию этой осенью
Общество

Новобранцев распределили в военно-космические и сухопутные войска, дислоцированные в западном и южном военных округах. Все эти молодые люди с успехом прошли проверку на физическую и психологическую годность к службе. 

 

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