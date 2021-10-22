Новобранцев распределили в военно-космические и сухопутные войска, дислоцированные в западном и южном военных округах. Все эти молодые люди с успехом прошли проверку на физическую и психологическую годность к службе.
Около 3 тысяч дагестанцев призовут в армию этой осенью
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 16:03
3 тысячи дагестанцев будут призваны в армию текущей осенью. 100 человек уже отправились на службу. Еще 50 новобранцев ведут подготовку к отправке.
Последнее от Мадина
- На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда
- На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда
- Инфраструктурный бюджетный кредит в 10,5 млрд рублей одобрен для строительства систем водоснабжения в Дагестане
- День дагестанской культуры и языков отметили в Историческом парке «Россия – моя история»
- Уголовное дело возбуждено на заместителя руководителя села в Дагестане