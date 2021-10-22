На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда

Автор Мадина

С 20 октября по 7 ноября на портале вкусыроссии.рф идет народное голосование в рамках II Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Каждый гражданин России может сделать свой выбор, поддержав 3 любимых продукта.