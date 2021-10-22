ЗАМАНА - На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда

На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда

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22 октября, 2021. Пятница 16:01
На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда

С 20 октября по 7 ноября на портале вкусыроссии.рф идет народное голосование в рамках II Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Каждый гражданин России может сделать свой выбор, поддержав 3 любимых продукта.

На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда
Общество

Для сельхозпроизводителей данный конкурс открывает широкие возможности по продвижению своего товара, позволяет увеличить компетенции в области агробизнеса, рекламы и сбыта. В текущем году Республика Дагестан представила на конкурс 4 бренда: абрикосовый нектар, чай, урбеч и вино. Подробнее можно прочитать тут.

 

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