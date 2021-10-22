Вчера, 21 октября, в Москве на собрании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое было проведено под контролем заместителя премьер-министра страны Марата Хуснуллина, руководитель Дагестана Сергей Меликов представил заявку региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 10,5 миллиардов рублей для строительства магистральных систем водоснабжения.
По результатам собрания заявка Дагестана была одобрена.
Средства инфраструктурного бюджетного кредита будут выделены на проектирование и строительство магистральных систем водоснабжения для граждан Ленинского района города Махачкалы, Каспийска и прилегающих населенных пунктов.