Российских студентов могут перевести на удаленку на время нерабочих дней

Автор Мадина

Университеты России могут перевести студентов на дистанционное обучение на время нерабочих дней. Об этом сообщил глава министерства образования и науки Валерий Фальков сегодня, 22 октября. Его слова передает Telegram-канал ведомства.