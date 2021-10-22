ЗАМАНА - Российских студентов могут перевести на удаленку на время нерабочих дней

Российских студентов могут перевести на удаленку на время нерабочих дней

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22 октября, 2021. Пятница 13:39
Российских студентов могут перевести на удаленку на время нерабочих дней

Университеты России могут перевести студентов на дистанционное обучение на время нерабочих дней. Об этом сообщил глава министерства образования и науки Валерий Фальков сегодня, 22 октября. Его слова передает Telegram-канал ведомства.

Российских студентов могут перевести на удаленку на время нерабочих дней
Общество

Как заявил Фальков, продолжить обучение в этот тяжелый период необходимо, дабы сохранить качество образования. При этом вузам необходимо обеспечить учащихся методическими материалами, а преподавателям требуется улучшить систему контроля и проверок заданий в таком формате.

 

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