Амирханов поздравил бойца с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошел в текущем месяце в Осло. В процессе беседы спортсмен поделился впечатлениями после соревнования, а также рассказал о своих планах. Премьер пожелал бойцу успехов в будущем, здоровья, а также заверил в поддержке в реализации идей.
Премьер-министр Дагестана встретился с Абдулрашидом Садулаевым
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 13:34
Врио премьер-министра РД Абдулпатах Амирханов провел встречу с популярным спортсменом Абдулрашидом Садулаевым.
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