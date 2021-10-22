Премьер-министр Дагестана встретился с Абдулрашидом Садулаевым

Амирханов поздравил бойца с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошел в текущем месяце в Осло. В процессе беседы спортсмен поделился впечатлениями после соревнования, а также рассказал о своих планах. Премьер пожелал бойцу успехов в будущем, здоровья, а также заверил в поддержке в реализации идей.