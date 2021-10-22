ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана встретился с Абдулрашидом Садулаевым

Премьер-министр Дагестана встретился с Абдулрашидом Садулаевым

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22 октября, 2021. Пятница 13:34
Премьер-министр Дагестана встретился с Абдулрашидом Садулаевым

Врио премьер-министра РД Абдулпатах Амирханов провел встречу с популярным спортсменом Абдулрашидом Садулаевым.

Премьер-министр Дагестана встретился с Абдулрашидом Садулаевым
Общество

Амирханов поздравил бойца с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошел в текущем месяце в Осло. В процессе беседы спортсмен поделился впечатлениями после соревнования, а также рассказал о своих планах. Премьер пожелал бойцу успехов в будущем, здоровья, а также заверил в поддержке в реализации идей.

 

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