Предполагают, что это позволит улучшить систему расчетов: она станет прозрачнее.
Эта будет сделано в рамках внедрения в регионе новой программы развития энергетики и ЖКХ.
Об этом врио Председателя Правительства Абдулпатах Амирханов рассказал в рамках видеоселектора с руководителем Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.
На собрании было озвучено, что проект согласовали со всеми организациями и компаниями жилищно-коммунального комплекса.
Сферу ЖКХ в Дагестане планируют передать в ведение единого оператора
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 11:42
В Дагестане планируют создать Единого оператора в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба правительства региона.
Предполагают, что это позволит улучшить систему расчетов: она станет прозрачнее.
Эта будет сделано в рамках внедрения в регионе новой программы развития энергетики и ЖКХ.
Об этом врио Председателя Правительства Абдулпатах Амирханов рассказал в рамках видеоселектора с руководителем Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.
На собрании было озвучено, что проект согласовали со всеми организациями и компаниями жилищно-коммунального комплекса.
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