ЗАМАНА - Сферу ЖКХ в Дагестане планируют передать в ведение единого оператора

Сферу ЖКХ в Дагестане планируют передать в ведение единого оператора

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22 октября, 2021. Пятница 11:42
Сферу ЖКХ в Дагестане планируют передать в ведение единого оператора

В Дагестане планируют создать Единого оператора в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба правительства региона.

Сферу ЖКХ в Дагестане планируют передать в ведение единого оператора
Общество

Предполагают, что это позволит улучшить систему расчетов: она станет прозрачнее. Эта будет сделано в рамках внедрения в регионе новой программы развития энергетики и ЖКХ. Об этом врио Председателя Правительства Абдулпатах Амирханов рассказал в рамках видеоселектора с руководителем Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. На собрании было озвучено, что проект согласовали со всеми организациями и компаниями жилищно-коммунального комплекса.

 

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