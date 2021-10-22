Дагестанца наказали 1 годом исправительных работ за неуплату алиментов

По сведениям ведомства, с 2019 года на исполнении в отделении судебных приставов УФССП РФ по региону пребывало исполнительное производство, о взыскании с гражданина А. алиментных платежей на содержание ребенка в размере 5059,5 рублей в месяц.



Ранее мужчина уже понес наказание в 40 часов обязательных работ. Однако это никак не повлияло на него: он лишь иногда совершал выплаты. Кроме того, не имея постоянной работы, не встал на учет в Центре занятости населения.