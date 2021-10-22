ЗАМАНА - Дагестанца наказали 1 годом исправительных работ за неуплату алиментов

Дагестанца наказали 1 годом исправительных работ за неуплату алиментов

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22 октября, 2021. Пятница 10:45
Дагестанца наказали 1 годом исправительных работ за неуплату алиментов

Мужчина из села Белиджи Дербентского района приговорен к году исправительных работ за неуплату алиментов для ребенка, рассказывает пресс-служба УФССП Дагестана.

Дагестанца наказали 1 годом исправительных работ за неуплату алиментов
Общество

По сведениям ведомства, с 2019 года на исполнении в отделении судебных приставов УФССП РФ по региону пребывало исполнительное производство, о взыскании с гражданина А. алиментных платежей на содержание ребенка в размере 5059,5 рублей в месяц.

Ранее мужчина уже понес наказание в 40 часов обязательных работ. Однако это никак не повлияло на него: он лишь иногда совершал выплаты. Кроме того, не имея постоянной работы, не встал на учет в Центре занятости населения.

 

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