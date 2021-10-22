По сведениям ведомства, с 2019 года на исполнении в отделении судебных приставов УФССП РФ по региону пребывало исполнительное производство, о взыскании с гражданина А. алиментных платежей на содержание ребенка в размере 5059,5 рублей в месяц.
Ранее мужчина уже понес наказание в 40 часов обязательных работ. Однако это никак не повлияло на него: он лишь иногда совершал выплаты. Кроме того, не имея постоянной работы, не встал на учет в Центре занятости населения.
Дагестанца наказали 1 годом исправительных работ за неуплату алиментов
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 10:45
Мужчина из села Белиджи Дербентского района приговорен к году исправительных работ за неуплату алиментов для ребенка, рассказывает пресс-служба УФССП Дагестана.
По сведениям ведомства, с 2019 года на исполнении в отделении судебных приставов УФССП РФ по региону пребывало исполнительное производство, о взыскании с гражданина А. алиментных платежей на содержание ребенка в размере 5059,5 рублей в месяц.
Последнее от Мадина
- «Динамо» Махачкала сыграет со «Спартаком» из Нальчика
- Древний краб возрастом 99 млн лет обнаружен целым в янтаре Мьянмы
- Дагестан присоединится к акции «Вода России»
- В Махачкале написали Диктант на языках народов Дагестана
- В Дагестане законодательно закрепят полномочия Минтуризма РД по аттестации экскурсоводов и контроля за их деятельностью