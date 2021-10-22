Как рассказал Эмин Мерданов, в целях подготовки к туристическому сезону следующего года Министерством туризма региона создан законопроект о внесении поправок в региональный закон о сфере туризма. Помимо этого, законопроектом вводятся правила, которые предусматривают права органов местного самоуправления по обеспечению благоприятных условий для развития туризма, а также уточнение положения в части по созданию безопасности для туристов. Обсуждение законопроекта Народным Собранием Дагестана запланировано в четвертом квартале текущего года.
В Дагестане законодательно закрепят полномочия Минтуризма РД по аттестации экскурсоводов и контроля за их деятельностью
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 08:27
Вчера, 21 октября, на собрании под руководством врио премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова обсудили развитие туризма в регионе.
Последнее от Мадина
- В Дагестане создана Ассоциация туристской индустрии
- Disney перенес российские премьеры "Вечных" и "Последней дуэли"
- В махачкалинской гимназии № 4 появились современные интерактивные панели
- В Дагестане реконструируют 52 участка дорог, ведущих к туристическим объектам
- В Дагестане реконструируют 52 участка дорог, ведущих к туристическим объектам