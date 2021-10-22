Как рассказал Эмин Мерданов, в целях подготовки к туристическому сезону следующего года Министерством туризма региона создан законопроект о внесении поправок в региональный закон о сфере туризма.

Помимо этого, законопроектом вводятся правила, которые предусматривают права органов местного самоуправления по обеспечению благоприятных условий для развития туризма, а также уточнение положения в части по созданию безопасности для туристов.

Обсуждение законопроекта Народным Собранием Дагестана запланировано в четвертом квартале текущего года.