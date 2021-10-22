ЗАМАНА - В Дагестане законодательно закрепят полномочия Минтуризма РД по аттестации экскурсоводов и контроля за их деятельностью

В Дагестане законодательно закрепят полномочия Минтуризма РД по аттестации экскурсоводов и контроля за их деятельностью

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22 октября, 2021. Пятница 08:27
В Дагестане законодательно закрепят полномочия Минтуризма РД по аттестации экскурсоводов и контроля за их деятельностью
Вчера, 21 октября, на собрании под руководством врио премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова обсудили развитие туризма в регионе.
В Дагестане законодательно закрепят полномочия Минтуризма РД по аттестации экскурсоводов и контроля за их деятельностью
Общество
Как рассказал Эмин Мерданов, в целях подготовки к туристическому сезону следующего года Министерством туризма региона создан законопроект о внесении поправок в региональный закон о сфере туризма.   Помимо этого, законопроектом вводятся правила, которые предусматривают права органов местного самоуправления по обеспечению благоприятных условий для развития туризма, а также уточнение положения в части по созданию безопасности для туристов. Обсуждение законопроекта Народным Собранием Дагестана запланировано в четвертом квартале текущего года.

 

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